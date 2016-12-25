调查：对中国无亲近感日本人连续五年超80%

（联合早报网讯）日本内阁府24日公布的外交舆论调查结果显示，回答对俄罗斯“不抱亲近感”与“较无亲近感”的日本人比例合计为76.9%。这一数字较今年1月的调查虽减少了2.4个百分点，但仍维持在较高水平。回答对中国“不抱亲近感”的日本人自2012年度开始连续5年超过80%。对韩国“不抱亲近感”的日本人比例减少5.6个百分点至59.1%，略有改善。

日本共同社报道，调查于12月15日和16日举行的日俄首脑会谈之前的10月27日至11月6日实施。以日本全国年满18岁的3000人为对象，回答率为60.1%，此前的调查均以年满20岁的人为对象。

调查中，回答对俄罗斯“不抱亲近感”的占31.2%，“较无亲近感”的占45.8%。报道指，可以说在日俄两国瞄准北方四岛领土问题谈判而加强两国关系的举措并没有得到明显效果。认为目前日俄关系“不好”和“不算好”的合计为65.2%，所占比例较高。但较上次调查下降5.8个百分点，外务省分析称：“这是保持对话的结果。”

回答对中国“不抱亲近感”的受访者比例达80.5%，较上次调查下降2.7个百分点。访日的中国游客剧增，交流不断加强，但似乎并没有改善日本人对中国的感情。

对韩感情的调查中，回答“不抱亲近感”的比例随受访者年龄下降而降低。70岁以上人群中为64.2%，但18至29岁人群中降至45.3%，在这个年龄段中“抱有亲近感”和“较有亲近感”的比例合计达52.8%，发生了逆转。

回答对美国“抱有亲近感”的占84.1%，发生东日本大地震之后的2011年度的调查以来连续6年超过80%。

回答对印度“抱有亲近感”的为42.2%，“不抱亲近感”的为48.7%。