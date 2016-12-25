李小鹏：治货车超限超载 建议列入危险驾驶罪追刑责

（联合早报网讯）中国全国人大常委会会议24日联组审议了安全生产法、道路交通安全法执法检查的报告并进行专题询问。在回答委员询问如何治理货车超载超限等问题时，中国交通部部长李小鹏建议，要加快研究推进将严重超限超载违法运输行为列入危险驾驶罪的范畴，追究有关人员刑责，提高违法成本，形成强大震慑。

澎湃新闻报道，在会上，何晔晖委员说，道路交通安全法执法检查报告指出，2006年至2015年，在货车肇事的重特大交通事故中，因超载超限引发的约占60%。今年10月，发生在山东枣庄的重大交通事故导致11人死亡，其中肇事车辆是经过非法改装的，严重超载达232.9%。

何晔晖询问道，改装的货车、变型农机车超载超限问题说了很多年，也治理很多年，这期间也出台不少文件，采取不少措施，取得一定的成效，但目前安全问题仍十分突出。超载超限为什么屡禁不止？国务院相关部门准备采取哪些措施，从源头上、根本上解决这一顽症？

李小鹏回答说， 治理超限超载工作是一项长期复杂的工作。从2004年6月起，交通部就会同公安部等7个部委，运用各种手段，在全国集中开展车辆超限超载的治理工作，不断深化治超工作，也取得一些成效。他分析说，“由于经济利益驱动，法律法规不健全，违法成本比较低，个人的守法意识和诚信意识还不强，社会诚信体系不完善，加上货车非法改装现象严重，货车超限超载的现象屡禁不止，一直没有得到根治。”

李小鹏还说，超限超载治理是一项复杂的、系统的、艰巨的工作，需要全国上下联动，需要多部门配合，持续发力，不断地进行治理。

他表示，交通部将加大治理力度：第一，继续加强监督检查力度，充分借鉴一些省区市治理超限过程中总结的好经验，充分发挥全国治超协调小组的协调作用，成立督导检查组，分期、分区域、分时段对专项行动进行督导检查；进一步畅通举报渠道，接受社会各界对治超工作的监督，对反映的问题坚决严肃处理。

第二，继续深入开展专项整治行动，指导地方继续以货车的总质量为整顿重点，做好整治货车非法改装专项行动，为下一步全面深入地开展治理打下基础。

第三，加快完善信息系统，推进跨省大件运输联网审批，在全国范围内实现联网，规范大件运输的通行管理；同时要加快治超信息的联网工作。

第四，推进信用体系建设，参照国外成功治理的经验和国内对酒驾治理的成效，建议要加快研究推进将货车严重超限超载违法运输行为列入危险驾驶罪的范畴，追究有关人员的刑事责任，提高违法成本，形成强大震慑力，从而遏制严重违法违规超限超载的行为，提高道路交通运输水平。