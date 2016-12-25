台媒：美台军事交流升级 这把令箭取决于特朗普

（联合早报网讯）美国总统奥巴马签署“2017年国防授权法案”成为法律，首度纳入美台高层军事交流章节。台总统府与国防部对此表示欢迎与感谢，也期盼双方进一步深化交流。学者则指出，法案通过固然对台有利，但重点仍要看特朗普政府如何落实，而台湾有无足够优秀、言之有物的官员？各军种或前后任之间的态度是否一致？都是考验。

台湾联合报报道，台湾立院外交国防委员会召委罗致政说，就宣示意义而言，法案于参众两院通过，又获总统签署公布，代表是跨党派、跨立法行政的共识。在实质意义上，随着资深官员直接沟通的便利化，可以使双方的决策阶层直接面对面，有助于提升未来的互动密切度。不过罗致政强调，重点仍要看明年1月20日特朗普就职后，新政府要如何落实法案内容。

华府“台海军情研究中心”主任梅复兴说，此举绝对是有利台方的进展，但美台高级官员交流的限制从来就不是法规问题，而是美国国务院与国安体系“自律”的结果。未来美国政府将会如何看待、诠释这支“鸡毛做成的令箭”，如何执行运用较宽松的交流访问，会视华府与北京的竞合走势，以及美方选择如何因应中国大陆特定挑战的理念、策略暨风格而定。

梅复兴表示，传统上国务院体系不愿作出任何动作得罪大陆，不可能因为法案通过就改弦易辙，最可能祭出的藉口就是“必要性”问题。对于美国政府本身内部的磨合，以及台方该如何游说争取，“未来还很有戏”。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授黄介正则说，除了美国行政部门对法案的执行诚意外，关键仍在台方必须清楚知道自己要“谈什么”、“怎么谈”、“谁来谈”，要有美方认为有价值的战略层级课题，要清楚目标、策略、优序、落实计划，要有学识与兵学素养广博、沟通能力良好的文武官员。