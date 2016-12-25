学生扮纳粹 台驻德代表：纳粹阴魂还在台湾

（联合早报网讯）台湾驻德国代表谢志伟今天在脸书（Facebook）表示，新竹光复高中的“纳粹事件”会发生，其中一个关键原因正是因为：“纳粹阴魂就/还在台湾！”“中正还在纪念，真相还在活埋。”

台湾联合新闻网报道，光复高中校庆活动中，部分学生扮纳粹引发争议，从校长到台教育部长都为此事道歉。

谢志伟说，“先说在前：把国旗当图腾，放大、挥舞、恐吓或甚至殴打国人，是典型‘纳粹’特征之一！在台演出超过半世纪，仍未下片。”

谢志伟表示，“我们的教育若有真正深入地将台湾‘国家暴力’的历史放进去，年轻学子自然会对纳粹德国采取批判的态度！但是看看某些政党不但抵制‘真相’，从选举到平日还都把国旗当图腾，挥舞起来像煞血滴子（戒严时代、白色恐怖时代也的确如此）- 甚至到解严三十年的今天，仍有人高举国共两旗在台北一而再地当众打人！”

谢志伟表示，政府应该代表台湾人向以色列、德国及所有纳粹受害者道歉，但，是谁教出对“纳粹”如此无知的孩子？只有这些孩子错了吗？他们某种程度上不也是受害者吗？

谢志伟后来又在脸书贴文指出“纳粹”是德文“Nazi”的中文音译，简单地说：其本义是“民族主义”，以“国家至上”为由，党控军警情特，杀人放火，都有“正当性”，他说，这正是“‘爱国是无赖的最后藉口’之写照。”