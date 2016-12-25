王毅会见越南副总理范平明 共推澜湄合作走深走实

（联合早报网讯）正在柬埔寨暹粒出席澜沧江－湄公河合作第二次外长会的中国外交部长王毅12月23日会见越南副总理兼外长范平明。王毅表示，中方愿在澜湄合作框架下加强与越方的战略沟通与务实合作，共同推进澜湄合作走深走实。

澎湃新闻网报道，王毅表示，中越同为社会主义国家，有着共同的理想信念。今年中越两党总书记在越共十二大后互派特使并互致口信，实现了新时期中越关系良好开局。双方应继续妥善处理分歧，不断深化互利合作，要使二者相互促进，形成良性循环，确保中越关系健康稳定向前发展。

范平明表示，近年来越中关系发展良好，合作日益扩大，越南已成为中国在东盟内最大贸易伙伴。2017年，双方将迎来一系列高层交往，越方愿与中方一道精心筹备，确保访问取得成功，为双边关系注入新的活力。越方愿加快与中方的战略对接，进一步扩大务实合作，欢迎中国企业更多前往越南投资经营。越方也愿与中方一道管控好海上分歧，不让有关问题破坏地区稳定，干扰两国合作大局。

王毅表示，澜湄合作成立时间不长但卓有成效，根本原因在于适应六国加强合作的迫切愿望，符合地区经济一体化时代潮流。澜湄合作不会取代现有的其它有关湄公河机制，而是与之相互补充、相互促进、形成合力。越南是湄公河流域重要国家，中方愿在澜湄合作框架下加强与越方的战略沟通与务实合作，共同推进澜湄合作走深走实。

范平明表示，澜湄合作是次区域各国平等参与的重要机制。中国身处澜湄流域最上游，越南身处澜湄流域最下游，中越两国加强沟通协调尤为重要。越南支持并愿积极参与澜湄合作，与中方携手为促进次区域发展、造福各国人民做出贡献。