难敌群众压力 台湾核食公听会改座谈会

（联合早报网讯）就核灾食品输台争议召开的公听会险些流会，台湾民众不满程序不公高声抗议，场内外多次爆发肢体冲突，令会议失焦。由于难敌群众压力，主办方决定将公听会改以座谈会形式进行，排除会议内容对政府开放核食决策的约束力。

另一方面，在野的国民党党主席洪秀柱及党内一级主管25日下午也率领大批群众，上街反核食，在中正纪念堂集结，从景福门、凯达格兰大道、公园路，一路步行至离总统官邸最近的财政部前，表达抗议。

台湾行政院属下食品安全办公室及跨部会今早在新北市台北矽谷国际会议中心举行“日本核灾后食品风险危害评估及管理及茨城、枥木、千叶、群马食品开放与否”公听会，就各界争议点与公民团体及社会对话、讨论。

然而，在会场于早上9时开放前，场外聚集许多群众高喊“谁挺核食我就罢免谁”等抗议口号，现场虽部署大批警力，民众情绪十分激动，与维安人员爆发多起推挤冲突，场面陷入混乱。

场内情形也不平静。公听会从早上9时45分开始就核食安全的争议点进行讨论，但与会的立法委员、民意代表、公民团体却紧咬公听会程序不公，由行政当局准备的讨论材料也不正确，拒绝让会议进行，场内一片叫嚣和互呛。

无党团结联盟立委高金素梅指出，公听会太过仓促，之前未按规定公布会议时间、地点、专家、学者及相关资料，盼当局勿再浪费各界时间，公听会应“不算数”，现场随即报以掌声和鼓噪，齐声喊“散会” 。

各方就公听会的程序正义激辩两小时后，主办方最终屈于压力，将公听会改以座谈会形式进行，午餐时间后复会。

行政院原定在这两三周加开三场核食安公听会，除了新北场次，其余两场分别于1月2日和8日，在高雄和台北举行。

有关核食解禁的争议连月来引起台湾社会高度关注，有民调显示高达七成民意反对，再加上包括好些日系百货公司近来爆出有部分食品被查获来自核灾区，导致人心惶惶。国民党也把握人们对执政党民进党的不满，遂发起反核食进口公投。

行政院长林全之前回应民怨时表示暂缓核食开放，强调“先建立完整食安管理机制，重建人民信心，再来讨论是否调整管制措施”。（联合早报台北特派员黄顺杰报道）