挪威外交大臣:高度重视中国核心利益和重大关切

（联合早报网讯）挪威外交大臣博尔格·布伦德表示，挪方充分尊重中国的发展道路和社会制度，高度重视中国的核心利益和重大关切，坚定奉行一个中国政策，愿在相互尊重、平等互利的基础上发展友好关系。

新华网报道，布伦德12月19日访问北京，是6年来挪威内阁大臣首次对华进行正式访问。访问期间，中国国务院总理李克强、外交部长王毅分别同其会见、会谈，双方就中挪关系恢复和发展进行深入交流，达成重要共识，并发表了《中华人民共和国政府与挪威王国政府关于双边关系正常化的声明》。

“我对中国政府的热情欢迎和款待深表感谢。在我访问北京期间，我们得以宣布挪中政治和外交关系实现全面正常化，我对此感到高兴，”布伦德说。“关系实现正常化是通过长期外交努力恢复两国互信的结果。此次访问本身也体现了两国声明中关于合作与相互尊重的积极含义。”

布伦德指出，两国声明为双方合作创造了大量机会，并将成为双方合作和相互理解的坚实基础。两国已经一致同意立刻恢复有关双边自贸协定的谈判，希望双方能够尽快恢复2010年以前业已存在的广泛合作和对话。

中挪关系由于2010年诺贝尔和平奖颁授及同该奖有关的事件恶化。此后挪威方面充分认识到中方的立场和关切，并积极致力于推动两国关系重回正轨。布伦德说，双方就联合声明达成共识经历了一个很长的过程，而这个过程本身也非常重要，帮助两国重建了不可缺少的互信。

布伦德说，“我方强调，我们充分尊重中国的发展道路和社会制度，高度赞赏中国所取得的具有历史意义的非凡发展成就。我们重申坚持一个中国政策，充分尊重中国的主权和领土完整，高度重视中国的核心利益和重大关切，不支持损害中方核心利益和重大关切的行为，将全力避免双边关系今后受到损害，”

他表示，挪中两国的友好关系基于相互尊重和平等互利，而联合声明将成为重建和发展这种友好关系的基础。

布伦德在2013年10月出任挪威外交大臣之前，曾分别在2003年和2004年以环境大臣和贸工大臣的身份访问中国。他还曾担任中国环境与发展国际合作委员会副主席。

他说，“我必须承认，在2013年出任外交大臣之前，我无法完全了解中国和挪威缺乏互信的严重程度。在任职之后，我最重要的任务之一就是要重建互信。从2013年到现在，这个过程花了不少时间，也遇到困难。但双方在相互尊重基础上深入了解了彼此的立场和核心利益。”