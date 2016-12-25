全国人大常委会决定任命杨晓渡为监察部部长

（联合早报网讯）新华社报道，中国全国人大常委会25日经表决任命张毅为全国人大内务司法委员会副主任委员，任命刘昆为全国人大常委会预算工作委员会主任，决定任命杨晓渡为监察部部长。

杨晓渡，1953年10月生，上海人，1973年9月入党，中央党校研究生学历。现任中央纪委副书记、机关党委书记。

杨晓渡简历：

1973.09-1976.12 上海中医学院药学系药学专业学习

1976.12-1984.01 西藏自治区那曲地区医药公司股长、副经理

1984.01-1986.09 西藏自治区那曲地区医院党委书记

1986.09-1992.12 西藏自治区那曲地区行署副专员

1992.12-1995.07 西藏自治区昌都地委副书记、行署副专员

1995.07-1998.05 西藏自治区财政厅厅长

1998.05-2001.05 西藏自治区政府副主席

2001.05-2006.10 上海市副市长（1998.09-2001.07中央党校研究生院在职研究生班法学理论专业学习）

2006.10-2012.05 上海市委常委、统战部部长

2012.05-2012.06 上海市委常委、市纪委书记，市委统战部部长

2012.06-2013.10 上海市委常委、市纪委书记

2013.10-2014.01 中央第三巡视组组长

2014.01-2014.03 中央纪委副书记

2014.03- 中央纪委副书记、机关党委书记

第十八届中央纪委委员，2014年1月增选为中央纪委常委、副书记，第十一届全国政协委员。