朝鲜11月对华煤炭出口翻番 赶搭制裁前末班车

（联合早报网讯）韩国贸易协会北京代表处今天（25日）发布的一份数据显示，今年11月朝鲜对华出口额同比增长34.1%，达2.56亿美元（约3.71亿新元）。其中，被列入制裁清单的煤炭等产品的对华出口同比猛增99.6%，达1.4668亿美元。

韩联社报道，朝鲜要在安理会通过新制裁决议前夕的11月，抢抓最后的出口机会，全力扩大对华煤炭出口。

联合国安理会11月30日正式通过涉朝新决议，新决议对尚未确定是否属于民生用途的煤炭出口设定了年度出口上限，明年起朝鲜非民用煤炭出口规模不得超过4.009亿美元和750万吨中的较小者。这相当于朝鲜2015年煤炭出口的38%。

决议还禁止朝鲜出口铜、镍、银、锌矿。预计安理会限煤禁矿，将使朝鲜出口额缩水8亿美元。

煤炭是朝鲜出口主力产品，在对华出口中占到近40%比重。朝鲜察觉安理会制裁迹象后，可能一整月都在努力扩大对华煤炭出口。具体来看，11月煤炭对华出口同比猛增112.1%，达1.3938亿美元，铁矿石同比大增45.1%，达499万美元，钢铁出口也同比剧增96.9%，达143万美元。

另一方面，虽然今年各国纷纷采取对朝制裁措施，但朝鲜对华煤炭出口额不减反增，今年8-10月，出口额同比增幅分别达27.3%、0.6%和69.6%。今年1-11月，煤炭对华出口额同比增长4.7%，达10.0895亿美元。