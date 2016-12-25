台总统府：国民党把公听会变党内选举表演场

（联合早报网讯）台湾总统府发言人黄重谚今天说，公听会是最好的政策讨论平台之一，国民党把这个可以就公共政策充分讨论、理性对话的平台，操作成党内选举竞逐的表演场，令人遗憾。

核灾区食品今天举办新北公听会，国民党副主席郝龙斌表示，日本核灾区食品现有的漏网之鱼都抓不完，更不该谈开放，认为会议根本是「说服会」而非公听会。

另一方面，民众不满程序不公高声抗议，场内场外多次爆发肢体冲突，令会议失焦。由于难敌群众压力，主办方决定将公听会改以座谈会形式进行，排除会议内容对政府开放核食决策的约束力。

联合新闻网报道，黄重谚强调，政府从来没有要开放受到辐射污染的食品进口。

黄重谚表示，无论来自任何国家，关于食品的进口管理，政府的态度和所有国家一样，全世界没有任何国家进口受到辐射污染的食品。各项规范更加严格的台湾，当然也不会。为了确保每个消费者的健康权益，政府会循着国际的专业规范，以科学证据为基础，来作为食品管理的依据，这就是政府对于进口食品的原则，没有例外。

在野的国民党党主席洪秀柱及党内一级主管25日下午也率领大批群众，上街反核食，在中正纪念堂集结，从景福门、凯达格兰大道、公园路，一路步行至离总统官邸最近的财政部前，表达抗议。