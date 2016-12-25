李登辉推“宪改现在改” 网络平台上线

（联合早报网讯）今天是台湾行宪纪念日，由李登辉基金会秘书长王燕军主导成立的“宪改现在改”网络平台正式上线。李登辉今天在脸书分享网站连结，呼吁“宪政改革刻不容缓，现在就要改！”

自由时报报道，台湾前总统李登辉今天分享王燕军的脸书发文，文中指出，“12月25号是中华民国的行宪纪念日，但这个日子却不是一个珍贵的里程碑，而是与台湾现状名实不相符的节日。行宪纪念日每次的到来都提醒着我们，目前的宪法不仅是现今政治环境与国家现况扭曲的根源，更不断戕害台湾人民统合意识。”

发文指出，“台湾在解严后完成许多民主改革，我们的国家却仍然没有办法走进正常的处境，诸多问题皆来自因为我们的宪法是一部抽离现实、不堪现状使用的宪法。宪法乃是国之根本，是人民的意志集结成型，成为与政府间的契约，定义国家的状态、价值、组织制度的法典，简言之，是国家运作的指南。宪政的改革是台湾追求国家正常化关键的一步，在民主价值几乎已经成为人民共识的今天，推动宪改工程的时刻已经来临。”

发文强调，“宪政的改革是台湾追求国家正常化关键的一步，在民主价值几乎已经成为人民共识的今天，推动宪改工程的时刻已经来临。我们创设这个‘宪改现在改’提供人民作为宪政改革讨论以及研究的网络平台，希望这个宪改平台能让人民的意见成为推动宪改的依据与动力。为了让台湾的人民可以真正当家作主。为了让新世代有一个正常的国家。为了让人民感到光荣的‘台湾行宪日’早日到来。宪政改革刻不容缓，现在就要改！”