浙江警方抓获11名长江口非法倾倒垃圾涉案人员

（联合早报网讯）据浙江嘉兴公安局官方微博消息，嘉兴市已抓获长江口非法倾倒垃圾涉案人员11人，并采取了刑事强制措施，目前案件正在全力侦办中。

据中新网报道，12月21日，媒体报道长江口非法倾倒垃圾一事后，现初步查明：海宁市环境卫生管理处经公开招标，对需外运处置的生活垃圾，从2016年9月16日起，由中标单位桐乡市创洁环卫设备有限公司以263元/吨进行处置。生活垃圾经海宁市环卫处收集运到海宁市袁花镇彭墩码头交接，由创洁公司负责运往江苏、安徽等地的环保电力公司进行处置。

11月底，中间商朱某某(安徽寿县人)联系创洁公司，以200元/吨的价格(含运费70元/吨)负责处置。此后，朱某某联系了沙某某(江苏兴化人)，并由沙某某安排张某某(河北滦南县人)及船主冒某某(江苏如皋人，“江海货8”货船)将900余吨生活垃圾从海宁市袁花镇彭墩码头外运。12月7日，“江海货8”从海宁出发前往长江水域，12月8日晚，由张某某安排孔某某(江苏兴化人)等人驾驶浮吊船将船上的生活垃圾倾倒入长江水域南通段。

海盐县环卫中心经公开招标，对需外运处置的生活垃圾，从2016年5月25日起，由中标单位桐乡市天顺垃圾清运服务有限公司以277元/吨进行处置。生活垃圾经海盐县环卫中心收集后运到海盐县于城镇黄桥码头交接，由天顺公司负责运往安徽的环保电力公司进行处置。2016年10月21日、10月22日，天顺公司以160元至170元/吨的价格将垃圾交中间商杨某某(安徽宣城人)处置。杨某某安排船主段某忠(江苏淮安人，已被长航公安局苏州分局刑事拘留)、段某亮(江苏徐州人，已被长航公安局苏州分局刑事拘留)将两船2000余吨生活垃圾从海盐黄桥码头装运至安徽芜湖、铜陵两码头停靠。因无法在码头卸货，12月17日晚，杨某某联系张某某通知段某忠和段某亮将船开至江苏太仓，并安排孔某某等人驾驶2艘浮吊船，将2000余吨生活垃圾倾倒入长江水域太仓段。

目前，警方已第一时间控制了涉案的桐乡市创洁环卫设备有限公司、桐乡市天顺垃圾清运服务有限公司相关负责人，并对11名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。案件正在全力侦办中。