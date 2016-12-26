中国航母编队突破第一岛链 日本战机紧急升空

（联合早报网讯）日本防卫省25日晚发布消息称，他们观测到由辽宁舰带队的中国航母编队当天通过冲绳本岛与宫古岛之间的宫古海峡赴西太平洋，不仅如此，他们还目睹舰载预警直升机“在距离宫古岛领空约10公里处”起飞，日本航空自卫队战机随后紧急升空应对。

据环球时报综合报道，中国航母编队的蓝水首航引发世界范围内的高度关注。日本《朝日新闻》称，中国此行的目的是“突破由日本和台湾等连接成的第一岛链”。

据日本NHK电视台25日报道，中国航母在东海公海上航行，这让“第一次目击中国航母编队的海上自卫队非常紧张”。防卫省一直在不断确认有关情况。

《朝日新闻》称，中国航母这是首次走向西太平洋，此行的目的是“突破由日本和台湾等连接成的第一岛链”，提高广域的实战能力。同时牵制在台湾问题和南海问题上对大陆显示强硬姿态的美国候任总统特朗普。还有观点认为，中国航母也可能前往南中国海。报道还称，目前，在辽宁省还在建造中国国产航母，有情报称，不久将下水试航。这次航母训练是为在国产航母服役前，使中国航母获得远洋实战能力。

中国海军军事学术研究所研究员张军社受访时说，根据日本防卫省的反映，此次辽宁舰航母编队由辽宁舰、3艘驱逐舰、3艘护卫舰加一艘综合补给舰组成。总体上和其他国家航母编队的组成一致，只是没有导弹巡洋舰。

张军社告诉环球时报，此次辽宁舰航母编队首次进入西太平洋海域，和中国海军其它水面舰艇以前进行远海训练的距离、范围及航程都相当，主要是通过所谓的第一岛链进入西太。目的在于熟悉西太的海洋环境、水文气象等条件，提高航母编队的远距离行动能力、整体训练水平和作战水平。“通过航母编队在黄海、东海以及西太平洋海域的一系列训练可以看出，辽宁舰和中国航母编队已经形成战斗力。”

张军社说，辽宁舰从2012年正式服役至今刚刚4年多一点，这是非常快的速度。“有的国家航母战斗力形成需要5-6年的时间，甚至需要10年。在没有外国类似经验可借鉴的情况下，中国海军经过认真探索、艰苦训练，仅用4年时间就使辽宁舰形成战斗力，大大超出了外界的预期。”