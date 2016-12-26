郑州市民因道路更名起诉政府被驳回

（联合早报网讯）为了让已经更名为“平安大道”的“祭(当地读zhà)城路”恢复原名，郑州金水区祭城社区居民朱广义等人和郑州市政府打了一年多官司。

据南方都市报报道，在初审法院河南省新乡市中级人民法院看来，朱广义等人并不具有提起行政诉讼的主体资格，尽管他们自称祖祖辈辈都生活在这里，而祭城作为地名已经沿用了3500多年。

朱广义承认，为祭城路更名平安大道一事，政府曾两次发放调查问卷征求意见，但他表示除物业管理人员外，祭城社区绝大多数人都不同意。南都记者就此向郑州市郑东新区地名管理办公室负责人求证，其不予回应。

在区、市、省、部四级地名管理机构反映了几个月未达预期后，2015年9月16日，朱广义等人决定向法院起诉郑州市政府。

朱广义等人诉称，祭城作为地名已有3500多年的历史，一直沿用至今，有很深的文化积淀，《春秋经》、《左传》等古书都有记载，留下了很多关于治理国家的至理名言和成语典故。2003年祭城村整体迁移出老祭伯城，此后，从郑州C B D内环起向东直至东四环，修了一条大道，该路从祭伯城遗址通过，于2005年12月被郑州市政府正式公告命名为“祭城路”。据此，朱广义等人表示，“祭城路”具有深远历史文化影响，郑州市政府更名行为违背了国务院《地名管理条例》、《河南省地名管理办法》中有关地名命名应保护历史、尊重当地群众愿望、可改可不改的地名不能更改等相关规定，更名程序违法，且侵犯其名誉权、荣誉权、名称使用权、精神权益，故请求判定更名无效。

新乡中院认定，虽然朱广义等人对地名和历史文化的保护意识值得提倡，但“祭城路”与“祭城”不是同一地名。至于郑州市政府，新乡中院认为其也对历史文化予以了保护。理由是在“祭城村”拆迁中考古人员发掘古代“祭伯城”遗址，且该遗址于2013年5月被公布为第七批全国重点文物保护单位后，当年郑东新区就将兴建“祭伯城遗址公园”列入政府投资计划，目前已动工建设。

最后，新乡中院判定朱广义等人不具有提起行政诉讼的主体资格，对其起诉予以驳回。据南都记者了解，判决后朱广义等人向河南省高级法院提起上诉。河南省高级法院行政庭一法官表示，元旦后将开庭审理此案。