台立院审婚姻平权修法 两派团体场外对峙

（联合早报网讯）台湾立法院司法及法制委员会今天（26日）实质审查婚姻平权“民法”修正案，现有民进党立委尤美女、时代力量党团、国民党立委许毓仁与民进党立委蔡易余4个版本。国、民两党团都未表态支持特定版本，主张凝聚社会共识后再行修法。

据台湾联合报报道，台立法院外，挺同团体和反同团体各自动员万人声援，一早警方也重重包围立法院周遭，戒备森严；警方还设置“行动补给站”，提供食物饮水，体恤警员辛劳。

今天审查的版本，尤美女、许毓仁及时代力量版本，都将民法972的婚约条文中，将“男女当事人”，改为“双方当事人”；其中尤美女版透过增订平等适用条文，在未更动整部民法的亲属称谓下，概括保障同性婚姻的权利义务。蔡易余版则未更动民法原条文，增订“同性婚姻专章”。

许毓仁及时代力量版本，则大修民法，将民法中提及性别的个别条文修正，改用较为中性的词语，将夫妻父母改为配偶、双亲等。

据报道，台湾挺同婚团体及反同婚团体今早8时起就在场外举办活动，目前挺同婚团体数千人诉求“争取婚姻平权，用爱守护立院”，反同婚团体上万人诉求“停止审查，交付公投”，各自占据济南路、中山南路，人数持续增加中。

妇女新知董事瞿欣怡表示，要停止抹黑性别平等教育，反同方传出血洗、泼粪、组成冲锋队等言论，希望反同方单位要求成员克制。