中国春运抢票进入最高峰 超半数票已被手机应用卖光

（联合早报网讯）中国春运期间的火车票订购已经进入最后冲刺阶段，本周前三天将成为抢票的高峰期，但从铁路总公司处传来的消息显示，目前已经有超过一半的票通过手机应用销售渠道卖掉了。

据新浪科技报道，12月25日已经开始销售腊月廿十六的车票，TechWeb查询12306应用显示，腊月廿十六当日从北京去往武汉的高铁及动车车票已被秒光。此外，腊月廿十六当天从北京前往哈尔滨、沈阳、西安等热门方向的车票多数已卖光。

据铁路总公司售票信息显示，12月23日当天各渠道发售火车票达到1167.2万张。互联网发售车票855.6万张，占总售票的73.3%，创系统上线以来日售票量新高，较前一天增加34.2万张，其中手机应用售出576.2万张，占互联网售票量的67.3%，占总售票的49.4%。

腊月二十七（1月24日）的车票今天开售。这也意味着，今起3天，春运节前最难抢的三天即腊月二十七、腊月二十八、腊月二十九车票抢购将进入白热化阶段。

铁路部门提醒，本周在第一时间没有抢到车票的旅客，可以关注4个捡漏时间点，也许还有机会：起售时间45分钟后、开车前15天、开车前48小时、开车前24小时。

一时抢不到车票的旅客也别心急，铁路部门提醒，2017年1月5日起，各铁路局将调整列车运行图。目前，调图后新增、调整的部分车次尚未开始发售。公众可关注铁路部门发布的预售时间。