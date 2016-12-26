比特币价格大幅回调 全年涨180%

（联合早报网讯）在经历连续4天累计18%的上涨后，比特币价格在12月25日出现大幅回调，目前回调幅度已超过300点。根据火币网行情显示，截至12月25日18时30分，比特币价格报6236元/个，当日最低跌至6170元/个。

据北京商报报道，在前一交易日，比特币曾暴涨至6597点，创出三年新高，这个高点距离2013年11月创造的8000点仅差1403点。实际上，从年初的最低价2351元/个开始，比特币全年上涨了180%，秒杀全球所有楼市的涨幅，其今年的表现超越了黄金成为最吸睛的投资品种之一。

针对行情持续上涨，比特币交易所曾发公告提示风险。火币网在12月23日发布公告称，比特币价格连续3日涨幅逾12%，振幅逾15%。由于比特币无涨跌幅限制以及7×24小时的交易特点，投资者需要注意风险、理性投资，将风险控制在自身承受范围之内。同时，火币网还为投资者提供计划交易功能，无需盯盘，及时做到止盈止损。

对于比特币为何近期涨幅如此凶猛的原因，有分析人士指出，主要是多方推动的结果。首先，比特币底层技术区块链得到了全球金融机构的认可，央行准备发行数字货币和区块链概念推动了大众认知比特币投资；其次，今年以来的投资环境，包括股票、楼市的投资整体表现欠佳，资金需要优质的投资渠道。