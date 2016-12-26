湖北自称“依法抢劫”者已被停职立案调查

（联合早报网讯）中国湖北省黄冈市相关部门消息，当地纪委已对执法过程中自称“依法抢劫”的张某停职并作立案调查，对黄州区食品药品监督局执法情况正在加紧调查，处理结果将第一时间向社会公示。

据中新网报道，2016年12月15日上午，黄州食品药品监督管理局食品稽查局执法人员张某等一行三人，未穿制服到坡仙路一家粮油店进行日常监督执法检查，检查中发现其销售的食用调油系列，涉及三个品牌、八个品种，其包装的标识不符合食品安全标准，准备按规定程序进行查封。在执法过程中，当事人未予配合，张某表述了“依法抢劫”等诸多不当言论，严重损害了执法人员形象。

同时，在执法过程中没有按照规定着制服，违反了食品药品监督管理总局关于《食品药品监督管理人员执法着装风纪及监督管理办法》和湖北省及黄冈市的相关规定。

官方通报称，此事暴露了黄州区部分执法主体在行政执法中存在的问题和薄弱环节，目前，当地紧急召开全区规范行政执法专项会议，及时排查和处置执法不文明、不规范、不到位的问题。

黄州区食品药品监督局负责人表示，食品安全事关国计民生，该局将依法依规保护老百姓舌尖上的安全，在规范执法的同时，更要带着对人民群众的深厚感情去执法，并欢迎广大市民和新闻媒体进行监督。