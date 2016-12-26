中国体育总局原副局长收受财物796万元 获刑10年半

（联合早报网讯）中国河南省南阳市中级人民法院今天（26日）公开宣判国家体育总局原副局长肖天受贿案，对被告人肖天以受贿罪判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五十万元；对肖天受贿所得财物予以追缴，上缴国库。

据中国央视报道，经审理查明：1997年至2014年，被告人肖天利用担任国家体育总局冬季运动管理中心主任、竞技体育司司长、局长助理、副局长等职务上的便利，或者利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关单位和个人在工程承揽、赛事承办、工作安排、职务晋升等事项上提供帮助，本人直接或通过他人索取、非法收受相关人员给予的财物共计折合人民币796.0662万元。

南阳市中级人民法院认为，被告人肖天的行为已构成受贿罪，且有索贿情节，依法应从重处罚。鉴于肖天归案后能够如实供述自己的罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实；认罪、悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

据报道，肖天1981年被分配到当时的国家体委工作。历任击剑处处长、老山自行车击剑中心主任等职；1998年调任总局冬季运动管理中心主任。

2003年，肖天调任总局竞技体育司司长，年底提升为国家体育总局局长助理。

2005年8月任国家体育总局副局长。同时兼任中国奥委会副主席。

2014年9月，肖天当选国际篮联副主席。