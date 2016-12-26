中国外交部:中圣普复交体现一中原则是人心所向

（联合早报网讯）12月26日，中国外长王毅与圣多美和普林西比外长博特略签署了《中华人民共和国和圣多美和普林西比民主共和国关于恢复外交关系的联合公报》。中国外交部发言人华春莹就此回答记者提问时表示，中圣普复交体现了一个中国原则是人心所向、大势所趋。

环球网报道，华春莹表示，中圣普复交是两国人民的共同愿望，符合两国和两国人民的根本利益，体现了一个中国原则是人心所向、大势所趋，顺应了中非友好大势。中方欢迎圣普重新回到中非友好大家庭，愿在和平共处五项原则和一个中国原则基础上，发展和深化同圣普在各个领域的友好合作关系，造福两国人民。

对于复交后两国关系的发展，华春莹表示，今天王毅外长与圣普外长博特略举行了真诚友好、富有成果的会谈，就中圣普关系发展深入交换意见，达成广泛共识。双方一致同意，一个中国原则是两国关系发展的前提和政治基础。要密切人员往来，增进政治互信；有序推进农业、渔业和旅游业三大优先领域合作，促进合作共赢、共同发展；全面开展文化、教育、卫生、青年、妇女、媒体等人文领域交流，增进两国人民的相互了解和友谊，筑牢两国友好的民意基础。相信中圣普复交符合两国和两国人民的根本利益，必将惠及两国人民。