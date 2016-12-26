中国商务部：2017年将突出“一带一路”建设

（联合早报网讯）中国商务部部长高虎城今天（26日）在北京表示，2017年中国商务工作将突出推进供给侧结构性改革、“一带一路”建设和重点领域改革三大要点。

高虎城在当天举行的全国商务工作会议上称，2017年商务工作要坚持“稳中求进”工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，将“一带一路”建设作为新时期中国对外开放和经济外交的顶层设计，加强预期引导，深化创新驱动，进一步扩大对外开放。

高虎城表示，明年商务领域要做好九大方面的重点工作。

一是大力推动降成本补短板，加快内贸流通创新发展。

二是充分发挥流通供需衔接作用，进一步释放国内消费潜力。消费对中国经济增长的贡献率现已超过70%。

三是进一步增强对外贸易综合竞争力，巩固外贸回稳向好势头。目前中国外贸正呈回稳向好态势。官方数据显示，今年一、二、三季度中国进出口同比数据分别为下降7.2%、下降0.2%和增长1.1%，走势逐季向好。外贸结构亦持续优化，代表传统优势的劳动密集型产品占比下降，代表新优势的技术密集型产品占比上升。

四是优化法治化营商环境，打造利用外资的“制度高地”。

五是促进对外投资合作健康有序发展，提升全球配置资源能力。2016年中国对外投资高速增长，吸收外资相对低迷，已引起官方注意。据官方统计，前11个月中国实际使用外资金额7318亿元（人民币，下同），同比增长3.9%，全年预计达约7850亿元；同期中国对外直接投资增长55.3%，全年预计达1.12万亿元。

六是全力抓好自贸试验区制度创新和成果复制推广，充分彰显改革开放试验田作用。

七是深化多双边经贸合作，推动国际贸易和投资自由化便利化。

八是增强商务为民服务，加大商务领域扶贫攻坚力度。

九是强化底线思维，抓好商务领域重点风险防控。