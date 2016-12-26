台北核发同性伴侣证 首日发出14张

（联合早报网讯）台北市政府今天（26日）起核发“同性伴侣证”，当日共有七对同性伴侣申请，发出了14张证。台北也成为继高雄市后，全台第二个核发“同性伴侣证”的县市。

综合台湾媒体报道，台北市府26日起核发“同性伴侣证”，据该市民政局统计，首发日当天共有七对同性伴侣申请、发出14张证，同性伴侣可凭此证签署医疗手术同意书、申请家庭照顾假等。

台北市民政局介绍，去年6月17日起，台北市府开放同性伴侣到各区户政事务所申请注记，申请注记后将核发公文，同性伴侣可凭注记公文签署医疗手术同意书或申请家庭照顾假等。据统计，到今年11月底，台北市已有272对同性伴侣申请注记。

民政局称，不过有同性伴侣反映，注记公文为A4纸大小，不便携带，因此26日起核发“同性伴侣证”，该证与身分证同样大小，功能与注记公文相同，方便同性伴侣社会互动与证明身分的需求。

台北市民政局指，同性伴侣只要年满20岁、单身，且其中一方现设籍于台北市，或台中市、台南市、高雄市和彰化县等合作县市，皆可在台北市或合作县市申请同性伴侣注记，但“同性伴侣证”仅限在台北市申请注记者才可请领。

此前，在被网友称为“光棍节”的11月11日，继去年率先办理同性伴侣注记后，高雄市再首创“同性伴侣证”，让已办理同性伴侣注记的民众，可申请核发“同性伴侣证”。