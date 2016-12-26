扮纳粹惹议 光复学生表不满

（联合早报网讯）新竹光复中学学生变装扮纳粹事件延烧，不但引发以色列和德国谴责，台湾总统府更要求相关单位究责。该校校长程晓铭昨天（25日）为此引咎辞职，师生得知消息难过不舍，甚至有学生匿名发起“操场挺校长”活动。

据台媒报道，程晓铭在光复中学服务23年，教导高中数学，也曾担任注册组长、训育组长、总务处副主任、推广主任、校长室秘书与学务主任等行政职务。他在2009年接任校长，亲民作风颇获师生喜爱。

匿名学生昨天晚间在网路上发起活动，号召光复的学生今天到学校操场挺校长。文中对该校师生受到羞辱表示不满，认为此次只是单纯的变装活动，并无政治色彩，不解为何校长要为这件事辞职。但这段贴文过后被删除。

贴文对变装事件引发轩然大波感到不解与不满，“我们是单纯的高中生，没有政治活动，没有政治色彩，我们只知道在学校读完高中三年，我干嘛要了解西特勒这个不行那个不行？”。

文章写道，他们只是尽力把希特勒的造型模彷到最像，把跟他有关的东西表达出来，让整个画面能够更完整，“这不就像在画一幅美丽的画吗？”

该文也批评台湾总统蔡英文：“蔡英文你这是哪一国的总统，你震怒，帮着以色列及德国，修理自己的人民，自己的学生，这样对吗？……你怕得罪以色列及德国，只好修理我们学校修理我们学生，这样对吗？”

文章强调变装行为并无不对，“我们没有作错，为什么我们全校学生及老师要受到这样的羞辱？”。

针对这起风波，新党主席郁慕明今天发表声明表示，学生是无辜的，不教而杀谓之虐。

他在声明中说，“总统府只因外国抗议就自失立场，将学生推上火线祭旗”， 呼吁总统府应向这些学生道歉。

郁慕明指责台湾的政治人物带头美化日本殖民，行政院长和反课纲学生皆称慰安妇可能是自愿的，“种种恶行恶状，伤害的是自己同胞，蔡英文政府可曾究责？可曾道歉？”。

他还质疑太阳花学运学生不上课，到校外串联、游行、占领官署、攻击行政院等种种不法，为何都被允许？谴责他们是暴力分子付诸实现大搞民粹，高举“支那贱畜外来种滚”发动准政变，是“当代的纳粹法西斯”。

他在声明最后呼吁政府应该立即慰留校长，保留原来补助经费，着重历史教育拨乱反正，导正学子认识二战侵略罪行，认为这才是处理事情的正途。