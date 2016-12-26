台立法院初审通过婚姻平权法案 反对团体誓言抗争到底

（联合早报网讯）台湾立法院今天初审通过婚姻平权法案，草案预计最快明年4月二读，但反对团体誓言抗争到底，因修法争议而出现严重社会对立的台湾，能否成为亚洲首个同性婚姻合法化的地区仍充满变数。

立法院司法及法制委员会今早9点开始审查草案，支持与反对群体从早上8时就集合数以千计的民众，在立法院外两侧分庭抗礼。中午一过，委员会召委尤美女宣布草案审查完毕，集结在中山南路的反对阵营怨愤高涨，大队人马遂移师凯达格兰大道的总统府，要求总统蔡英文下台，逾九小时的反对团体总动员最终在下午5点散场。

朝野立委今天历经三小时协商后，通过《民法》亲属篇部分条文，内容综合了民进党立委尤美女、蔡易余、国民党立委许毓仁及时代力量党团提出的四个版本，并纳入绿委周春米、郭正亮及蓝委许淑华的修正动议文字。

关键的修法内容，是在保留原来第972条条文“婚约，应由男女当事人自行订定”的同时，增列不改称谓的“同性婚约，应由双方当事人自行订定”，即不动摇异性恋婚姻中的“男女”定位，以示对反对团体做出妥协。

象征婚姻平权的“平等适用”条款也纳入民法亲属编的通则，确保同性家庭权益得到全面法律保障。另外，就未成年被收养之认可，法院不得以收养者性别、性倾向、性别认同等为由歧视对待。

身为本会期司法及法制委员会召委的尤美女在会后受访时，感谢朝野党团以理性和平的方式讨论草案。她赞扬，这是民主的表现，并呼吁社会各界保持冷静，切勿以讹传讹，强调修正民法不会摧毁现有家庭和婚姻体制。

然而，修正法案的争议性仍使不少身穿白衣的反对民众情绪激动。他们除了高喊“婚姻家庭、全民决定”等标语，更要求委员会停止审查，将婚姻平权交付公投，期间并多次与驻守警力爆发严重推挤冲突，好些人还不顾危险架起长梯，以叠罗汉的方式翻越铁闸企图冲入立院，更有人一度丢掷烟雾弹，使原本情绪紧绷的现场陷入混乱。

对比之下，集结在济南路侧门的挺同阵营席地而坐，气氛平和，草案初审的消息一公布，现场欢声雷动，更有人喜极而泣。正反两造不仅两样情，也犹如平行时空，毫无交集。

台湾伴侣权益推动联盟理事长受访时虽对初审通过表示肯定，但坦言心情还是“蛮复杂的”，因为有许多重要问题如称谓、女同性配偶的婚生推定等，“未来修法的发展变成很不确定，充满未知数”。

但尤美女指出，有鉴于现实争议，草案均不采纳有关名称的修正条文，“夫妻”、“父母”和“子女”等称谓不会消失，并向反方保证，“这样一个法不会改变现在任何异性恋婚姻”。

修正草案下来送交朝野协商，待下个会期开始后排期，执政的民进党党团总召柯建铭日前表示，将努力让法案在4月底三读通过，但在野国民党党团总召廖国栋回应，不会让法案仓促过关，因为民法修正是全民的事，须经过一定程序。

另一方面，法务部今年初也委托学者搜集其他国家的相关立法经验，根据《同性伴侣法》的方向研拟专法，明年2月底送进立院，届时料再掀起另一波修民法和立专法的对抗 。

坚持主张修民法的蓝营立委许毓仁告诉《联合早报》：“什么时候用专法，是在面对特殊族群像是军人、残障人士和原住民，那你说同志是在一般异性恋者之上吗？他们是一样的，立专法不就也很奇怪？”

不过，在反对修民法的民众李子薰（26岁）看来，她不反对立专法，因为性取向是“同志的自由”，但动摇民法将向下一代灌输错误的价值观。这名抱着10个月大女婴到立院抗议的全职母亲说：“如果立专法让同志团体认为被歧视，那是因为他们自己心理不够强壮。”

台湾民意基金会今天公布的最新民调显示，56％的民众反对同婚合法化，37.8％支持，两方支持者在11月时原本旗鼓相当，如今差异拉开18个百分点。基金会董事长、东吴大学政治系兼任教授游盈隆说，婚姻平权看似代表台湾社会进步的价值，但事实上可能“裂解民进党、独派、宗教团体、世代间的关系。”