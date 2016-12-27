中国人大：参选港澳人大代表须签效忠声明

（联合早报网讯）第十二届中国全国人大常委会通过新一届港澳人大代表选举办法草案，新增参选人签署效忠声明，在香港引发关注。

据香港东方日报报道，根据新规定，未来参选港澳人大代表的报名表上，将新增效忠中华人民共和国和香港特别行政区，以及效忠中国宪法及《基本法》的声明，参选者必须签署、表明上述立场。港区人大代表马逢国认为，这样的变化与近年出现“港独”主张有关，中央不希望有主张“港独”和“自决”的人士参选港区人大代表，借机宣传分离主义。

据星岛日报报道，人大常委会副秘书长李飞上月于深圳就明年人大改选安排听取港区人大代表及政协委员意见，当时有委员提出港区人大代表不应持有外国国籍。港区人大代表田北辰认为，人大常委会本次的改动是针对有人大代表拥有双重国籍问题。他说，港区人大代表有资格选出国家主席，不宜“双重效忠”，否则他日“两个祖国”出现冲突，该人士对国家的忠诚度将受到质疑。田北辰还提出，有关做法无须套用到政协，因为政协属于咨询组织，不掌握国家秘密。

《东方日报》提及，目前36名港区人大代表中，至少有一人持有外国护照，是约4年前新当选人大代表的积金局主席黄友嘉，传闻他持有美国护照。该报曾联系黄友嘉，了解其是否会因为新规定放弃外国护照，但黄友嘉没有回复。