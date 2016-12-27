八旬老翁寿宴被“成功制止” 媒体：凑数式反腐

（联合早报网讯）京华时报刊登文章，指个别地方上纲上线、层层加码，把跟权力、反腐根本毫无关系的平头老百姓之间的正常宴席加以处罚、禁止，其实就是为了搞“凑数式反腐”，也违背了基本的常识。

中国大陆近来出现了一则奇葩的新闻：12月22日，云南省永善县黄华镇甘田村“成功制止”一起为老人办的80岁寿宴。而且，新闻通报的字里行间，透露着把办寿宴当成“敌情”来对待的意味：“聚集了近80名村民”“一副要大办一场的气势”“接到举报”“成功制止”“认识到乱办酒宴这一陋习的不良影响”……

文章说，“人活七十古来稀”，活到八十岁已是长寿，原本该是孙男娣女、亲戚朋友好好团聚，共沾长寿喜气的事儿，却不想被当地村干部给搅黄了。试问，八十农家老翁何辜，要遭此一厄？

文章指出，一些地方把中央狠刹官场不正之风的规定搞得荒腔走板，把禁止铺张操办宴席的对象指向了普通群众。去年，四川省通江县发布通知，除了对国家公职人员进行规范外，农村和城镇居民操办酒席都要有各种清规戒律：升学、满月等不许宴请，办寿酒必须要七十周岁以上，且每间隔10年可操办一次，引得舆论一片吐槽。

有的地方搞得更过火——连同事之间自费聚餐都不允许。比如，今年教师节前夕，山西长治屯留一中南校区部分教师在学生放假后，在饭店自费聚餐饮酒，结果被屯留县纪委“树了典型”，并做了通报批评。

文章指出，说到底，个别地方上纲上线、层层加码，把跟权力、反腐根本毫无关系的平头老百姓之间的正常宴席加以处罚、禁止，其实就是为了搞“凑数式反腐”，也违背了基本的常识。八十岁村翁自家办寿宴，跟腐败无关，如果非要说这是移风民俗，首先应该被“移”的，是当地村干部的这种傲慢和颟顸。别把八十村翁办寿宴当成“敌情”对待，否则就很容易在舆论场上沦为笑话。