小伙出差遇雾霾 起诉政府被驳回

（联合早报网讯）因出差郑州发现当地雾霾严重，90后小伙孙洪彬今年11月将郑州市政府告上法院，认为后者治霾不作为，并请求判令后者赔偿其购买口罩相关费用32元。

据澎湃新闻网报道，日前，河南省新乡市中级人民法院驳回原告起诉，理由是其起诉前并未向郑州市政府提出过赔偿申请。

孙洪彬于26日当天收到了该裁定书。孙洪彬说，该裁定在他的意料之中。“现在还没决定要不要上诉，但是咨询了律师也说上诉也没有意义，估计不会继续（上诉）了”。

孙洪彬表示，在第一次提起诉讼后，便意识到需要先向郑州市政府提出要求赔偿，于是11月23日向郑州市政府寄出了赔偿申请，不过尚未收到答复。

澎湃新闻注意到，《赔偿法》规定，赔偿义务机关可以在两个月内做出是否赔偿的决定。

他说，在向市政府提出赔偿申请之后，自己又向法院递交了另外一份诉讼状，要求确认郑州市政府治霾不作为，未严格履行大气污染防治法定职责，“现在主要看这个诉讼能否立案了。”

澎湃新闻此前报道，11月20日，孙洪彬在郑州出差时，在该市地标建筑二七塔附近感觉“特别呛”，他便买了一副价值32元的防霾口罩。当天郑州市AQI为253，属于重度污染。

当晚，孙洪彬拟出一份诉讼状，称依据《环境保护法》及《大气污染防治法》规定，郑州市政府应对本行政区域的环境质量负责。孙洪彬请求依法判令被告赔偿在11月20日郑州雾霾期间的口罩购买费用，并判令被告承担本案诉讼费。新乡市中级人民法院于11月25日组成了合议庭，受理此案。