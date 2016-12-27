台湾立委为扮纳粹游行学生叫屈

（联合早报网讯）台湾新竹光复中学学生打扮成德国纳粹引发社会以及国际争议，国民党立委林为洲今天（27日）在面簿（Facebook）公布纳粹游行介绍词全文，感慨这是“一场词不达意的演出”。

据中时电子报报道，学生在介绍词中写道：“快向希特勒敬礼，不然坦克压过你们，把你们放进毒气室，纳粹军队以纪律为名，忠诚为信念，却变成残暴军团，并开启世界大战，希特勒确实存在过，纳粹也确实做了可怕的行为，所以我们才要珍惜民主自由。”

林为洲表示，这是一场表演创作，应该没有争议。但是表演过程，看不出文字纲要中想表达“纳粹残暴、自由可贵”的内容。

林为洲也替学生叫屈。他说，电影、小说、绘画等创作中，以纳粹时期为背景，出现纳粹人物、图像，所在多有，我们会评论其观点及艺术水平，但不会因为它不是好作品，而要作者道歉，更不会用行政手段惩罚作者或出版发行者，他呼吁，“停止霸凌光复中学，收回行政处罚。”

台湾光复中学23日举办了一场变装游行活动，二年级某班以希特勒纳粹造型登场，照片在网络流传后遭网友痛批。事件随即发酵，以色列、德国等方面纷纷谴责。

台湾教育部速删该校200万新台币补助，并将该案送“私校咨议委员会”，由学校追究老师及行政人员责任。此举引发学生不满，认为这是单纯艺术创作，校长没有辞职必要。