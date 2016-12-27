中国十省市区受气候影响道路大面积封闭

（联合早报网讯）据央视新闻客户端报道，中国交通运输部发布路况信息：截至今日7时45分，受大雾、降雪及路面结冰影响影响，中国天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、河南、山东、湖北、湖南、重庆境内局部路段道路封闭。
具体情况如下：
天津：G25(长深高速)、S3(津滨高速)、S6(津沧高速)、S11(海滨高速)、S40(京津塘高速)、S50(津晋高速)；
河北：G1(京哈高速)、G4(京港澳高速)、G1811(黄石高速)、G20(青银高速)、G22(青兰高速)、G2516(邢汾高速)、G45(大广高速)、邯大高速、G95(首都环线高速)S009(邢临高速)、S30(邢衡高速)S32(宣大高速)；
山西：G5(京昆高速)、G18(荣乌高速)、G20(青银高速)、G2003(吕梁环城高)、G2201(长治绕城高速)、G5512(晋新高速)、G2002(阳泉西环高速)、G55(二广高速)、G5501(大同绕城高速)、G5512(晋新高速)、S45(天黎高速)、S40(灵河高速)、S30(孙右高速)、S46(五保高速 )、S50(太佳高速)、S66(和汾高速)、S76(平长高速)、S85(右芮高速)；
内蒙古：G6(京藏高速)、G55(二广高速)、G65(包茂高速)、G0601(呼和浩特绕城高速)；
辽宁：G11(鹤大高速)、G15(沈海高速)；
河南：G4(京港澳高速)、G30(连霍高速)、G36(宁洛高速)、G40(沪陕高速)、G55(二广高速)、S22(南林高速)、S28(长济高速)、S3001(郑州绕城高速)、S32(永登高速)、S49(林桐高速)、S83(兰南高速)、S8311(南阳绕城高速)、S85(郑卢高速)、S86(兰焦高速)、S87(郑云高速)、S88(郑西高速)、S89(机西高速)；
山东：G2(京沪高速)、G3(京台高速)、G15(沈海高速)、G1511(日兰高速)、G18(荣乌高速)、G20(青银高速)、G2001(济南绕城高速)、G2011(青新高速)、G22(青兰高速)、G25(长深高速)、G35(济广高速)、S1(济聊高速)、S11(烟海高速)、S12(滨德高速)、S16(荣潍高速)、S19(龙青高速)、S24(威青高速)；
湖北：G4(京港澳高速)、G42(沪蓉高速)、G50(沪渝高速)、G55(二广高速)；
湖南：G55(二广高速)、S7101(益阳绕城高速)；
重庆：G42(沪蓉高速)、G5012(万达高速)。