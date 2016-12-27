中国官方证实解放军少将陈杰8月“因故死亡”

（联合早报网讯）今年8月，多家媒体曾报道，解放军第42军集团军政委陈杰少将服药自杀身亡，中国官方日前证实了陈杰的死讯。

据BBC报道，12月25日下午，中国人大网发布“第十二届全国人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告”，报告透露：“南部战区陆军原副政治委员陈杰，于2016年8月5日因故死亡”。

报道称，中国官方文件称中国官员“因故死亡”，而不是使用“去世”等较为尊重的说法，并不寻常。

人大代表资格审查委员会还对另一名人大代表、河北省邢台市副市长史书娥“因病去世”表示哀悼，但并未对陈杰之死表示哀悼之意。

陈杰于1976年底入伍。1999年1月他担任驻港部队深圳基地政治部主任，2010年晋升为少将，2012年起任第42集团军政治委员。

根据公开资料，陈杰是原总后勤部政委张文台上将的女婿。而张文台曾在军中“大老虎”徐才厚担任济南军区政治委员期间，担任徐的副手。

今年8月8日，香港《明报》报道说，解放军第42集团军政委陈杰少将在8月5日上午服药自杀。该报还引述消息人士指，42军原本将开会宣布陈杰调任南部战区担任陆军副政委的命令，但因此事而取消。香港《南华早报》说，出生于1961年的陈杰是在服用过量安眠药后死亡的。