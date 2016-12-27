甘肃被抓记者不再从事采访 严重缺乏安全感

（联合早报网讯）据重庆晨报报道，2016年1月7日和8日，驻甘肃省武威市的《兰州晨报》记者张永生、《兰州晚报》记者雒某某（女）、《西部商报》记者张某某等三名记者先后失联。25日，武威市凉州区检察院决定，三名记者涉嫌敲诈勒索罪，张永生被执行逮捕，雒某某、张某某被取保候审。

2016年1月28日，上游新闻-重庆晨报记者以《甘肃记者涉敲诈勒索被捕 报社：警方涉嫌“钓鱼执法”》率先对该起引发争议并众所关注的记者被抓事件进行了公开报道，此后持续报道直至张永生被微罪不诉获释，并披露了张永生在看守所内的种种遭遇。

一年过后，重庆晨报记者通过多个信源证实，曾充满新闻理想仗义执言的张永生，获释后深居简出，严重缺乏安全感，甚至走在路上不时回头注意身后是否有异常情况。

重庆晨报记者在甘肃武威发现，尽管三名记者被抓事件已过去近一年整，虽然官方和媒体关系从表面上已经过去，但实际上关系依旧紧张。

兰州市发行的多家主流媒体以及所办的官方网站，《兰州晨报》、《兰州晚报》以及《西部商报》关于武威的新闻几乎绝迹。

三名当事记者中，除了张永生已在内部转岗外，另外两家报社的当事记者也基本不采访武威新闻，调动岗位采访张掖市和金昌市。

接近张永生的人士告诉上游新闻-重庆晨报记者，对于曾经的理想，张永生现在已经不敢奢望，“先要保证自己和家人的安全再说”。