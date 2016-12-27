中国规划：支持武汉郑州建国家中心城市

（联合早报网讯）12月26日，经中国国务院正式批复，国家发改委发布《促进中部地区崛起“十三五”规划》，规划明确提出，支持武汉、郑州建设国家中心城市。

据长江日报报道，中国城市数量众多，国家中心城市为最顶层。2011年，武汉市第十二次党代会提出“建设国家中心城市，复兴大武汉”的奋斗目标。

另据河南日报微信公众号报道，今年的河南省十次党代会报告中曾明确提出：以建设国家中心城市为目标，将郑州建成国际性现代化综合交通枢纽、中西部地区对外开放门户、全国重要的先进制造业和现代服务业基地。

据澎湃新闻网报道，什么是国家中心城市？百度百科显示，国家中心城市是住房和城乡建设部编制的《全国城镇体系规划》中提出的处于城镇体系最高位置的城镇层级，是在全国具备引领、辐射、集散功能的城市，其功能表现在政治、经济、文化、对外交流等多方面。

据报道，2005年中国住房和城乡建设部编制《全国城镇体系规划》时，首次提出建设国家中心城市这一概念，它改变了中国传统的直辖市、省会城市、地级市、县级市的城镇体系格局，使“中心城市”成为全国城镇体系金字塔的“塔尖”。2010年发布的《全国城镇体系规划纲要（2010-2020年）》明确提出建设五大（北京、天津、上海、广州、重庆）国家中心城市的规划和定位。