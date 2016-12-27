中国将加快制定出台境外投资条例

（联合早报网讯）中国商务部对外投资和经济合作司司长周柳军今天（27日）在北京称，下一步要加快制定出台境外投资条例，促进对外投资健康有序发展。

2016年中国对外投资高速增长。据官方数据，今年前11个月中国对外累计投资金额1617亿美元，同比增长55.3%，增速是去年同期的三倍有余。但对外投资汹涌大潮下隐藏着不少风险点，如房地产等领域出现非理性对外投资倾向，一些企业在力所不逮、甚至资不抵债时还要去搞大额对外投资。

对此，周柳军在全国商务工作会议期间接受记者采访时称，今后要加强境外投资事中事后监管，推进境外投资中长期制度建设，包括加快出台境外投资条例和配套政策等。他透露，这一条例正在酝酿之中，“内容很丰富”。

周柳军表示，要依法依规开展对外投资真实性审查。“这不是审批，而是要给企业开展对外投资前做一下‘体检’”。

他强调，真实性审查要求提交的材料都是企业对外投资过程中能够且应该同步生成的，如对外投资项目净值调查报告、董事会管理层决策材料、企业财务报表等，不是让企业额外增补。官方会根据真实性审查结果提醒企业审慎决策，但不会代替企业做决定。

“这是为了让‘好孩子’走得更稳，成长得更健康。”周柳军说。

在加大力度规范企业对外投资行为的同时，周柳军强调，中国官方针对对外投资的政策方针和管理原则没有变，“还是鼓励企业融入全球产业链、价值链，还是支持有条件、有能力的企业放手、放胆去国际大市场、大舞台打拼”。