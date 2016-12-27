云南开远侦破跨国贩毒案 缴获毒品逾38公斤

（联合早报网讯）昆明铁路公安局开远铁路公安处近日成功破获一起贩毒案，抓获犯罪嫌疑人七名，缴获海洛因31.05公斤、冰毒7.6868公斤，成功摧毁了一个从缅甸向四川、湖北、湖南等地贩卖毒品的跨国贩毒团伙。

去年12月，开远铁路公安处在工作中获悉，一伙云南保山人从缅甸购买毒品贩卖至内地。获此线索后，开远铁路警方迅速组织精干警力成立专案组，前往保山等地开展案件侦查工作。

今年3月31日，在云南德宏公安机关的大力协助下，开远铁路警方在芒市成功截获该犯罪团伙运输毒品车辆，抓获犯罪嫌疑人三名，当场缴获海洛因31.05公斤。

专案组根据线索，继续开展侦查工作，发现该团伙为逃避打击，将之前用汽车运输毒品的方式，改为用物流寄递的方式分散运输毒品。专案组迅速调整侦查方向和思路，通过五个多月的艰苦工作，再次成功截获三批共7.425公斤冰毒。

在全面获取相关证据的基础上，专案组于10月下旬开始展开集中收网行动，先后在湖北武汉、湖南耒阳将该运输毒品团伙主犯杨某某及三名成员当场抓获，缴获冰毒261.8克。

经审查，该团伙是由杨某某出资组织，以云南、湖北籍人员为骨干，采用驾驶汽车和物流寄递等方式从缅甸购买毒品贩运至四川、湖北、湖南等地进行贩卖。目前，此案正在进一步审理之中。