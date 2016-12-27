被控贿选 国民党立委蒋万安胜诉定谳

（联合早报网讯）中国国民党籍立委蒋万安遭台北市立委候选人潘建志提告，指控涉贿选并诉请当选无效，台湾高等法院今天（27日）驳回上诉，蒋万安胜诉定谳。

综合台湾媒体报道，蒋家第四代、前立委蒋孝严之子蒋万安，立委选后遭同选区的竞争对手潘建志指控，选举期间提供脚踏车、电风扇等奖品让选民摸彩，藉此影响投票意愿，因此提告蒋万安贿选并诉请当选无效。

一审台北地方法院5月已就当选无效事件宣判驳回原告，判决蒋万安胜诉，也就是当选有效。经上诉，台湾高等法院今天宣判，维持一审判决，上诉驳回，全案确定。

高等法院合议庭指，蒋万安所遭控的涉案情节，与选罢法所规定的当选无效构成要件，并不完全符合，因此判决潘建志败诉，全案定谳。

此案刑事部分，潘建志控告蒋万安涉贿选，台北地检署3月间不起诉处分确定；民事部分，高等法院维持台北地院判决，认为蒋在节庆联欢活动提供一份作为活动摸彩之用，并非对投票权人提供发放，驳回潘的声请，判决蒋万安胜诉定谳。

潘建志司法判决感到失望。他说，蒋提供30元（新台币，下同）以上礼品供摸彩，且是“大规模”提供1500元至1800元价值的礼品，法官虽接受证据效力，但却不认为构成贿选，明显有违常理。

他直言：“此判决将创下先例，若未来选举各候选人都利用相同的手法，恐会对往后选举公平性造成很大影响。”

潘建志说，这次判决显示司法改革仍有漫长道路要走。至于未来，他则强调，“会先与律师研究，再做决定”。