广东乌坎九村民扰乱社会秩序罪成被判刑

（联合早报网讯）广东乌坎九名村民被控聚众扰乱社会秩序、非法集会、游行、示威、聚众扰乱交通秩序、妨害公务、故意传播虚假信息，昨天（26日）在广东省汕尾市海丰县法院一审宣判，九名村民被判两年至十年半不等的有期徒刑。这是继民选村主任林祖恋被判三年一个月刑期之后，再有乌坎村民分别获刑。

海丰法院官网发布消息称，被告人魏永汉、洪永忠、杨锦贞、吴芳聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使生产、营业无法进行，造成严重损失，其中，魏永汉、洪永忠属于首要分子，杨锦贞、吴芳为积极参加者，其行为均已构成聚众扰乱社会秩序罪。

另外，法院指包括上述四人在内的共八名村民，未依照法律规定向主管机关提出申请而擅自举行集会、游行、示威，经政府主管机关告诫后，又拒不服从解散命令，严重破坏社会秩序，均属于直接责任人员，其行为已构成非法集会、游行、示威罪。

其中，庄松坤、蔡加粦聚众堵塞交通，情节严重，属于首要分子，两人的行为已构成聚众扰乱交通秩序罪。

法院还指魏永汉、李楚卢以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪，由于两人暴力袭击正在依法执行职务的警察，对其犯妨害公务罪应从重处罚。

除上述八人外，还有一名被告张炳钗被指“明知是虚假信息，故意在网络上传播，严重扰乱社会秩序”，其行为构成故意传播虚假信息罪。

其中七人被控犯下数罪，应数罪并罚。根据各被告人所犯罪行及犯罪情节、危害后果，法院分别判处九人两年至十年半有期徒刑不等的刑罚。

这九名乌坎村民是在今年9月被捕。继林祖恋6月被带走后，村民每日游行表达不满，要求官方释放林祖恋，并解决乌坎遗留下来的土地问题，这一举动持续长达近三个月。在经历了一次警民冲突后，陆丰警方抓捕了上述村民。

2011年的乌坎土地维权事件中，在村民群体抗争下，当地一度紧张的事态最终平息，维权领袖林祖恋经村民投票当选村官，并连任两届。不过，中国农村土地问题一向敏感而复杂，利益盘根错节，尽管林祖恋决心在任内带领村民追讨此前被侵占的耕地，但长期未果。

林祖恋原本计划今年6月带领村民到镇政府上访，要求陆丰政府兑现五年前的承诺，归还被贱卖的村内土地，但行动尚未开始便被警方带走，他在9月因受贿罪和非国家工作人员受贿罪被判刑。

五年前的乌坎事件，曾被视为中国基层争取民主自治的探索，这一“星星之火”，更被寄望为解决中国基层矛盾的样板，然而，随着林祖恋与部分村民的相继获刑，维权风波暂告一段落，风云再起的乌坎复回到原点。对于外界一度赞誉的“乌坎模式”，舆论态度已发生改变，有海外评论认为，中国基层的民主探索显然并不受重视，又回归到了过去的治理老路。