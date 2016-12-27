广东警方摧毁六个跨境走私枪支弹药犯罪团伙

（联合早报网）广东省公安厅今天（27日）通报，在中国公安部的指挥协调下，广东省公安厅打掉六个跨境走私枪弹犯罪团伙，以及多个特大制贩枪支弹药窝点，抓获犯罪嫌疑人200余名，缴获各类枪支220余支（其中火药动力枪20余支），各类子弹1.5万余发。

今年8月，深圳警方在侦办案件时发现，犯罪嫌疑人黄某等人涉嫌非法走私、买卖、运输枪支弹药。在同一时间，佛山、珠海、东莞等地警方相继发现多条制贩枪弹的相关线索，茂名市警方侦办的一起非法制贩枪支弹药案，涉及多支仿制式枪支和多发仿制式子弹。

广东省公安厅成立专案组部署扩线追踪，经前期侦查，发现犯罪嫌疑人借助广东出入境口岸多，物流业、制造业发达，互联网应用广泛等便利条件，利用互联网线上买卖、线下制造并走私贩卖枪支弹药，团伙组织严密、分工精细、网络完善、危害极大。

经近五个月的侦查，广东省公安厅收网行动总指挥部下达收网指令，共打掉六个跨境走私枪弹犯罪团伙及多个特大制贩枪支弹药窝点，黄某（台湾人）、张某军、李某等200余名犯罪嫌疑人悉数落网。

据专案组介绍，当前个别法律意识淡薄的枪支爱好者出于狩猎、娱乐或收藏等各种目的，通过网络购买枪支弹药，客观上形成了非法枪支弹药的市场需求。

同时，制贩枪弹犯罪团伙利用网络活动成本低、传播快、范围广及互动性、隐蔽性高等特点，逐渐从传统的“单线联系，整枪整卖”演变为“中间商联系、多源头供货、款物分离、买家组装”的枪支零部件拆分生产销售形式。而跨境走私枪弹与网络贩枪交叉，犯罪分子集团化特点凸显。