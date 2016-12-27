警方扫黄转移雷洋案？学者：两者未必有关

（联合早报网讯）就在雷洋案结果公布后当晚，北京市对三个高端色情场所进行扫黄，查获数百名嫌疑人，引起舆论热议高端俱乐部的后台、被捕高端人士的身份等。针对北京警方以扫黄行动转移外界对“雷洋案”注意力的说法，受访传播学者认为，没有证据说明两者是否存在必然关系，有可能纯属巧合。

北京警方24日公布，于23日晚查处涉嫌卖淫嫖娼活动的多个场所，从保利俱乐部、蓝黛俱乐部和丽海名媛俱乐部查获数百名嫌疑人。

之后几天，网上热传疑似被捕者的名单、口供记录、照片等，如果属实，消息来源可能是警方或接近警方的人士。关于这次扫黄行动的新闻、评论和段子近日也在热传，截至今晚8时，没有被删除或屏蔽的迹象。

北京市人民检察院是在23日宣布雷洋案的检方结论，宣布不起诉涉案五名警员，引起部分舆论质疑警方过度使用暴力执法的行为受到庇护，中产阶级的人身安全不受保障。质疑声很快被屏蔽。

29岁公务员雷洋今年5月7日在北京市昌平区的足疗店外，被警察怀疑有嫖娼行为，在被强行扣押期间离奇死亡。

有外媒分析，制造新的舆论热点以转移群众对原有热点的关注，以减低原有热点对官方的不良后果，是近年官方使用的维稳工具之一。

但北京外国语大学传媒学者乔木接受《联合早报》访问时表示，目前没有明显证据证明官方有意这么做。

他指出，从雷洋案检方结论公布与北京市扫黄的时间点来看，以及从警方在两件事上都说扫黄行动是“上级统一部署”，确实有一些巧合，让人产生很多联想。

不过，他也指出，公安在年底、节假日前展开扫黄、酒后驾驶等突击检查是常有的事。他认为，即使两者有某种关联，北京市警察可能只是要表明，它有展开扫黄行动的正当性，“过去扫，现在扫，以后也依然会扫”。

媒体挖出高端俱乐部的后台

不论两件事是否经过协调安排，其关注人群和吸引舆论的特征确实有别。关注雷洋案者更多是为普通老百姓疑似被警察不公对待而感到义愤，关注扫黄者，则更多是出于对神秘高端色情场所的后台，以及出入场所的高端消费者及小姐，存有好奇、猎奇的心态。

被扫的三个场所当中，位于北京二环东直门保利大厦二楼的保利俱乐部，尤其引人注目。保利集团是中国最大的军火进口公司，成立时是有军方背景的国企。在国企大厦内堂而皇之进行色情交易，而且还被不怕俱乐部后台的公安“扫”上门，让外界感到意外。

更令人疑惑的是，保利集团26日发表声明撇清与保利俱乐部的关系，称保利俱乐部盗用了“保利”的商标。独立时评人陈杰人撰文指出，俱乐部长期设于大厦内，使用“保利”的字号并让外界以为它属于保利集团，保利集团发表的声明没有说服力，只是在自欺欺人。

网络媒体“界面新闻”今天报道，根据工商资料，保利俱乐部的股东之一是爱玩赛车的富二代李学峰。李雪峰也是互联网借贷公司湛泸投资的老板，而与湛泸投资有关联的一家公司注册的地址，正是另一家被查会所，丽海名媛俱乐部所在的京仪大酒店。

根据网上热传的一张据说是被查获嫌疑人的名单，涉案的包括“著名投资人”“某提了名字就会满大街都知道是谁的女屌丝网红”。虽然名单很有可能只是段子，但还是有不少金融界名人通过在微信发消息的方式“保平安”，暗示被抓的不是自己。网上也出现“我是你的投资人，因为嫖娼在保利会所被抓，请给孙警官转10000块捞（保释）我出来，我出去后立刻给你追加10000万投资……明年直接b轮”的诈骗短信段子。

乔木说：“在这个娱乐时代，既然官方的信息不透明，大家就玩玩呗，反正人性本来就关心色情和犯罪，这课题又不涉及政治，可以安全地玩。政府也无所谓，反正段子传得越热闹，扫黄行动就越有威慑力。”