中驻日使馆就北海道机场一事称不会影响中日民众感情

（联合早报网讯）中国驻日本大使馆新闻发言人张梅27日举行例行记者会，就北海道新千岁机场日前发生中国乘客因飞机无法起飞而出现过激举动一事表示，这些游客已平安返回中国，这件事已经平息，应该不会影响日中之间民众的感情。

日本共同社报道，张梅称，北海道在中国人心目中是非常有吸引力的旅游胜地，正好赶上圣诞节，很多人来札幌旅游顺带过圣诞节，但赶上这场大雪，所以“他们内心肯定十分焦急，有一些情绪和不满我想肯定也是可以理解的，当然我们不希望这种情绪发展成为过激的、给他人造成妨碍的行为”。她还表示，中国政府一直鼓励民众在自愿的原则下来日本多走走、多了解。但相比之下，去中国旅游的日本游客一直呈减少趋势，希望更多的日本民众到中国走走看看。

关于中国驻日使馆在推特上发布关于人气组合SMAP的消息一事，张梅表示，这个团体包括他们每个人在中国也有很多粉丝。2011年SMAP作为日中友好交流的一环曾在北京举行演唱会，温家宝总理在任期间访问日本时也曾会见过SMAP成员。她称“希望今后有更多这样的日本组合、有更多在日本社会有广泛影响力、在中日两国民众心目中有广泛影响力的人士能够多为促进两国友好交流作出自己的努力。昨天晚上是电视节目“SMAP×SMAP”最后一期节目，我们发了这条推特也是为了感谢SMAP对中日交流作出的贡献。”