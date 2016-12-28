薄熙来案主审法官将履新

（联合早报网讯）12月25日闭幕的十二届中国全国人大常委会第二十五次会议经表决，任命了最高人民法院新设立的四个巡回法庭的庭长、副庭长：最高法副院长江必新、景汉朝、李少平、张述元分别任第三、第四、第五、第六巡回法庭庭长。此外，还任命了八位巡回法庭副庭长。新京报微信公众号“政事儿”注意到，担任第三巡回法庭副庭长的王旭光，2013年曾为“薄熙来案”主审法官。

据公开资料显示，王旭光1965年出生于山东费县，曾在中国人民大学师从法学大家王利明，获民商法学硕士和博士学位。在担任济南中院副院长期间，作为审判长主审薄熙来案而走入公众视野。2014年，王旭光调任最高法，担任环境资源审判庭副庭长至今次再调整。

该微信号报道称，王旭光此番履新的最高法巡回法庭，被称为“司法改革的排头兵”。2015年1月，最高法公布了《关于巡回法庭审理案件若干问题的规定》，其中规定，巡回法庭为最高法派出的常设审判机构，受理巡回区内相关案件，其审级相当于最高人民法院的审级。当月底，第一、第二巡回法庭在广东深圳、辽宁沈阳挂牌，分别管辖广东、广西、海南和辽宁、吉林、黑龙江的重大行政案件和跨行政区划民商事案件。今年11月1日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十九次会议，同意最高人民法院在重庆市、西安市、南京市、郑州市增设巡回法庭。

近期备受关注的聂树斌案，就是第二巡回法庭审理宣判的。12月2日，第二巡回法庭在辽宁沈阳对聂树斌案再审公开宣判，宣告撤销原审判决，改判聂树斌无罪。

报道指出，新设的四个巡回法庭，均由最高法院副院长领衔，配置为一名庭长加两名副庭长，8名副庭长均由最高法业务庭室副职领导担任。

王旭光所在的第三巡回法庭，庭长江必新为最高法党组副书记、副院长，在最高法领导班子中排名第三，为行政法专家；另一名副庭长是最高法审监庭副庭长虞政平。该庭地点设在南京，目前尚未挂牌，具体管辖省份亦未公布。

另有媒体报道，四名副院长担任巡回法庭庭长，可能只管大事，“日常工作由副庭长负责”。

本月25日，中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱在京会见了六个巡回法庭的全体法官和工作人员。他对新设巡回法庭寄予厚望：要认真学习借鉴第一、第二巡回法庭的改革经验，深化司法公开，“让正义以看得见的方式实现”。