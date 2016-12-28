最高人民法院六个巡回法庭确定布局和巡回区

（联合早报网讯）《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于巡回法庭审理案件若干问题的规定〉的决定》今天（28日）公布施行。修改后的司法解释主要为最高人民法院六个巡回法庭的布局和巡回区提供明确的依据。

据了解，司法解释的修改，一是明确了新增设的四个巡回法庭地点及其巡回区，第三巡回法庭设在江苏省南京市，巡回区为江苏、上海、浙江、福建、江西五省市；第四巡回法庭设在河南省郑州市，巡回区为河南、山西、湖北、安徽四省；第五巡回法庭设在重庆市，巡回区为重庆、四川、贵州、云南、西藏五省区市；第六巡回法庭设在陕西省西安市，巡回区为陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆五省区。

二是调整了第一巡回法庭的巡回区，在原来广东、广西、海南三省区基础上，增加了湖南省，第二巡回法庭巡回区辽宁、吉林、黑龙江三省保持不变。

三是明确了最高人民法院本部直接受理北京、天津、河北、山东、内蒙古五省区市有关案件。

2015年1月28日、1月31日，最高人民法院第一巡回法庭和第二巡回法庭分别在深圳、沈阳正式成立。两个巡回法庭成立以来，实行主审法官、合议庭办案责任制，全面深化审判权力运行机制改革，依法审理跨区划重大行政和民商事等案件，加大巡回审判力度，在推动审判重心下移、保障跨区划案件裁判公正、方便人民群众诉讼方面取得积极成效。

两个巡回法庭运行近两年来，受到当事人及社会各界好评，被人民群众称为“家门口的最高人民法院”。最高人民法院在综合考虑各省区市地理位置、区域面积、交通状况、经济社会发展水平、人口数量以及中国传统地理区域划分和近年来最高人民法院受理案件类型、数量等因素，决定在南京、郑州、重庆、西安增设四个巡回法庭。