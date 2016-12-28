中国限制资本外流 日企或在海外并购占上风

（联合早报网讯）银行界人士和律师们表示，明年日本企业或许成为并购市场上的一股重要力量，因为现金充裕的日企在海外其他地方通过并购取得业务增长，而中国政府打击资本外流则禁止一些公司对外收购。

路透社报道，日本国内由于数十年经济停滞和人口萎缩，增长前景难有起色。汤森路透数据显示，截止今年12月19日，日本公司在海外投入930亿美元进行并购，与2015年全年创下的纪录高位960亿美元相差无几，但远远高于2013年的510亿美元。2016年迄今，中资公司在并购方面已经投入2170亿美元。

政府数据显示，日本公司持有的现金达到创纪录的3.2万亿美元。上述银行和律所消息人士称，明年日企的对外并购预计继续保持较快速度。

尽管最近日圆兑美元贬值，使得收购美国资产要支付更多日圆，但也意味着日企将从海外资产赚取更多日圆利润。

在最近的并购交易中，日本朝日集团控股击败包括中国华润在内的竞争对手，以73亿欧元从百威英博手中收购五个东欧啤酒品牌。

消息人士向路透表示，中国国家外汇管理局已出新招严控资本外流，要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，包括此前已获得外汇额度的交易。

“日本买家资金成本偏低、现金余额强劲、且有将资产自国内市场向外分散的强烈意愿，”香港德意志银行亚太并购主管Mayooran Elalingam表示。“在此同时，他们并没有像中国买家那样的监管或政治限制。”