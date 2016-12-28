两岸新共识 国台办：不能偏离一中

（联合早报网讯）针对有学者建议两岸另寻新共识，大陆国台办发言人安峰山今天（28日）表示，无论怎样的表述，“都不能偏离两岸同属一个中国这个核心认知”。

中国大陆国务院台湾事务办公室上午举行例行记者会。

据中国台湾网的网上文字直播，大陆媒体记者提问，有大陆学者日前表示，在一中原则基础上，两岸双方可以在“九二共识”之外另寻新的共识。近日有台湾学者提出，两岸同属一个中华民族，可以成为两岸双方的新共识。询问国台办有何评论。

安峰山表示，这是学者个人的看法。国台办注意到，有关这个话题最近是众说纷纭。

他说，大陆方面坚持一个中国原则的立场和态度是一贯的、明确的，坚定不移。只有承认“九二共识”，认同两岸同属一中，两岸双方才有共同的政治基础。

他说，“‘九二共识’的核心意涵在于认同两岸同属一个中国”，它的重要性就在于清晰地界定了两岸关系的性质，表明两岸不是国与国的关系。

安峰山表示：“无论怎样的表述，都不能偏离两岸同属一个中国这个核心认知。”他强调，这个核心是不能被替代的，也只有回到这个立场上来，两岸双方才有共同的政治基础，才可以开展接触、互动，推动两岸关系的和平发展。

中国社会科学院台湾研究所所长周志怀11月30日在第三届“两岸智库学术论坛“开幕致辞中说，不反对在“九二共识”之外，建立具有创造性的替代性共识。

台湾陆委会主委张小月日前在立法院答询时，对大陆有关两岸新共识的说法予以正面回应，认为两岸应该继续“求同存异”，对两岸关系发展才有正面帮助，只要有利两岸关系发展，会正面加以审慎研究。