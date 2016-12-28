国民党举行国际记者会 吁解散不当党产处理委员会

（联合早报网讯）面对民进党政府“粗暴”追讨党产，台湾在野党国民党指出，国民党愿意面对和解决党产问题，但执政者的对付手段高度不妥，呼吁解散不当党产处理委员会，并要求该会主委顾立雄下台，让问题回归正当的司法与宪法程序。

国民党副主席胡志强今早在行政管委会副主委李福轩，以及文传会副主委胡文琦的陪同下，在国民党中央党部举行国际记者会，试图向国际社会发声，说明纷扰已久的党产争议。

主要以英语发言的胡志强在答复外媒提问时指出，过去国民党因实行“党国一体”，国民党政府在内战后撤出中国大陆迁来台湾时，确实“带了很多财产”，这些虽然都是国民党财产，但后来也全部交付国家。

他坦言，当时这个情况“可能不对”，但国民党已经着手补救，并且正“尽一切努力解决这个问题”。“我从没说不要去处理党产问题，而是要让这个问题回归司法……我们正在面对这个问题，我们正在解决这个问题，但你必须以合法和妥当的方式处理。”

胡志强指责，不当党产处理委员会和相关法律不仅破坏台湾民主制度，更严重打击台湾金融体制的稳定，对潜在的外来投资者造成恐惧。他补充，完善的民主体制需要健全的反对党监督抗衡，“伤害、破坏和摧毁反对党对民主无益”。

总统蔡英文自今年5月上台后，以社会“转型正义”为名，设立不当党产处理委员会，对国民党收复台湾以来所累积的党产，进行全面性的清查和没收，甚至一度冻结国民党4.6亿元新台币（2060万新元）的银行支票与账户，连党工的薪水都无法发放。

对于国民党盼解散党产会的诉求，党产会发言人施锦芳今天回应，处理国民党党产问题已经是台湾社会主流民意，任何一个民主政党的领导人，都应该要回应民意来处理相关问题。

就在国民党召开国际记者会之际，执政党没让在野党“专美”。五名民进党发言人今早也举行记者会，抨击国民党利用“五大谎言骗世”，其中包括党产争议。民进党指责，国民党利用记者会指控借违宪违法的条例与组织，企图消灭合法政党，另一方面却强调党产归零决心不变，“真是令人嗤之以鼻”。

民进党表示，解决不当党产“无关蓝绿，是健全政党体质，让民主更成熟的转型正义工程，相信这是全民共同的期待，也是台湾走向成熟民主的最后一哩路”。

除了面对政府的党产追杀，国民党如今也面临内部纷争，可谓内外交迫。上周三，国民党中央在绝对多数的中常委缺席下，强行通过党主席提早举行的相关办法，引发党内反弹，更有中常委对党主席洪秀柱提告。

胡志强被问及时指出，他希望“中央有意见的人已经进行沟通、协议，不要变成党内对抗、对立”。他语气无奈地说，党内“几乎很少人听我的意见”，但他希望各方能以团结为重，“把党的利益放在任何个人利益上面”。

胡志强回答《联合早报》提问时说，国民党如今虽然内忧外患，但基层实力依旧，但如果党中央继续内讧不团结，“这些基层会非常失望”。

面对党内强烈内讧，洪秀柱昨天深夜在面簿发表视频，对党主席选举时程的争议造成的误解与纷扰致歉。她特别在视频里脱去平日所戴的假发，并顶着卷烫的棕色短发，似乎有意褪去以往干练的形象，拉近与外界的距离。（联合早报台北特派员黄顺杰报道）