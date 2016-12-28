中国最高检：全国7300名检察官担任中小学法治副校长

（联合早报网讯）中国最高检未成年人检察工作办公室主任张志杰今日介绍，目前，全国检察机关共有7300名检察官担任了中小学法治副校长，单独或者配合其他部门建立了2074个未成年人法治教育基地。

中新网报道，最高人民检察院28日召开新闻发布会，通报检察机关积极参与防治中小学生欺凌和暴力工作有关情况，发布依法履行检察职能积极参与防治中小学欺凌和暴力典型案事例并回答记者提问。

张志杰指出，检察机关以预防和抵制校园欺凌和暴力为重点，开展以案释法等形式多样的法治教育活动，从源头上有效减少校园欺凌和暴力案事件发生。一是开展“法治进校园”巡讲活动。2016年6月，最高检、教育部联合部署开展了“法治进校园”全国巡讲活动，要求在三年内实现对全国中、小学校的全覆盖。各级检察机关按照要求，采取法治讲堂、情景剧、模拟法庭等多种形式，积极开展“法治进校园”活动。最高检从全国抽调24名优秀检察官组成巡讲团，研发了分别针对小学生、中学生和家长的预防、应对校园暴力精品课程，分赴各地巡讲。最高检、教育部经与中央电视台协商，准备以此为基础开发全新法治教育节目。

二是努力建设法治教育长效机制。最高检与教育部等七部委会签了《关于加强青少年法治教育实践基地建设的意见》，各地检察机关也积极与辖区学校、教育主管部门等共同建立法治教育制度，编写法治教材，对学校德育老师进行培训，提高学校法治教育水平。目前，全国检察机关共有7300名检察官担任了中小学法治副校长，单独或者配合其他部门建立了2074个未成年人法治教育基地。

三是注重利用“互联网+”加强未成年人法治宣传和校园欺凌暴力预防工作。全国检察机关已经建立未成年人保护和犯罪预防主题“两微一端”1100多个，制作推送相关主题影视剧、微电影、微视频等新型法治教育作品761个，正面宣传防治校园欺凌和暴力的典型案例，传播犯罪预防、自我保护、亲职教育等方面的法律知识、弘扬法治意识。最高检还开设了“未成年人检察”微信公众号。