(联合早报网讯)早前入住香港沙田威尔斯亲王医院的香港特首梁振英女儿梁齐昕有新消息。

香港明报网报道,梁齐昕今早在脸书(Facebook)“打卡”,显示自己处身处英国伦敦希斯罗机场,并写上“Back in London!!! Sooo happy!My second favourite city/ home in the world! (回到伦敦!十分开心!这是全世界我第二喜欢的城市/家)”。

不少网民留言赞好,提醒梁齐昕保重身体,远离“是非地”要玩得开心愉快、享受旅程。

梁振英12月9日以家庭为由,宣布不会竞逐连任特首,他当晚9时也到沙田威尔斯亲王医院探望梁齐昕,逗留近两小时。

梁齐昕曾于2014年6月在社交媒体上载疑似“自残”照片,梁振英其后回应时表示,女儿最需要一个安静环境,希望大家能够给予她及家人空间。去年3月,梁齐昕在Facebook称被母亲梁唐青仪打骂,并被阻止到医院等,梁振英回应说梁齐昕在英国时已有看医生,也承认她的健康“有一些问题”、“情绪起伏”,希望大家给她空间和时间康复。