北京市文化局原副局长张晓受贿百余万元获刑

（联合早报网讯）北京市第一中级人民法院今天（28日）一审认定，北京市文化局原副局长张晓利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物113万余元（人民币，下同），构成受贿罪，判处其有期徒刑六年，并处罚金100万元。

经法院审理查明，被告人张晓于2009年下半年至2010年3月期间，利用担任北京电视台总编辑的职务便利，接受赵某请托，为赵某之女进入北京电视台工作提供帮助。2010年春节前后，张晓收受赵某给予的200克金条一根，价值人民币4.7万余元。

法院审理还查明，在2009年底至2013年9月期间，张晓利用先后担任北京电视台总编辑、北京市文化局副局长、文创集团筹备组负责人、法定代表人、总经理的职务便利，接受陈某的请托，为陈某之友参演北京电视台2010年春节联欢晚会等多个节目、文创集团承办的歌会等提供帮助。

张晓先后四次收受陈某给予的港币100万元（折合人民币78.6万余元）、酒店消费卡三张（价值人民币29.8万余元），共计折合人民币108.4万余元。

在庭审中，张晓及其辩护人否认了检察机关指控的犯罪事实。张晓供述其并未利用职务便利，帮助赵某之女进入北京电视台工作，赵某给予其金条是朋友之间的馈赠。张晓认为，在北京电视台和文创集团任职期间，他具有节目制作的决策权，其是基于正常工作安排宣传和推广。

陈某鉴于被告人张晓为他所在公司提供诸多咨询帮助及为了招聘被告人到他的公司工作而给予其财物，其不具有受贿的主观故意，其行为不构成受贿罪。

法院经审理后认为，被告人张晓身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。张晓所犯受贿罪，数额巨大，依法应予惩处。鉴于在案冻结、扣押了部分赃款、赃物，可对张晓酌予从轻处罚。故法院作出上述判决。