美国：辽宁号航母演练符合航行自由

（联合早报网讯）中国“辽宁舰”绕过台湾开往南中国海演练，华盛顿称，中国的航空母舰有权在国际水域航行，美国对此并无异议。

BBC中文网报道，美国国务院发言人特纳（Make Toner）在昨天（27日）的例行记者会上称，美国承认中国有合法的海域使用权。同样的权利适用于美国，中国和其他国家。

中国此前强调“辽宁号”是次航行为例行训练，北京也曾指责美国军舰于南中国海进行挑衅性通行。

台湾国防部此前表示，“辽宁号”由五艘作战舰护卫，经南中国海东沙群岛海域向西南航行。台北军方官员最新透露，“辽宁舰”今天（28日）已停靠海南岛军港。

国军一名匿名军官向路透社透露此信息，并说台方将继续监察事态发展。

“辽宁舰”编队此前先通过靠近东海的日本冲绳宫古海峡航行至台湾以东的太平洋水域，如今停泊于海南，意味着航母也通过了台湾与菲律宾之间的巴士海峡，彻底围绕台湾本岛一周。

在昨天的中国外交部例行记者会上，中国外交部发言人华春莹被问及是否知晓中国航母编队的最新动向。她回复称：“请向军方询问。”

华春莹在此前一天的发布会上曾说：“中方有关训练符合国际法和国际实践，我们的辽宁舰应该依法享有国际法规定的海上航行和飞越自由。希望各方对此予以尊重。”

特纳则在华盛顿说：“我们自己的海军舰艇也在同样的海域通行。它关乎航行自由。”

他指出：“要是这适用于美国，那就适用于中国，对所有其他国家也该同样适用。”

本月早些时候，中国海军的一艘军舰在南中国海俘获一艘美国的无人驾驶潜航器，在两国间引起争执，后来中国归还了这艘潜航器。