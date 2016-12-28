中梵关系受瞩目 中方愿进行建设性对话

（联合早报网讯）中国天主教全国代表大会在中断六年后，昨天在北京召开。此举被认为是中方向梵蒂冈表达善意，中国外交部、国家宗教事务局近日相继表示，中方愿在相关原则基础上与梵蒂冈进行建设性对话，推动双方关系改善。

梵蒂冈目前仍与台湾有“邦交”关系，但是过去一年来频频有消息传说，梵蒂冈与北京关系正在改善。法广中文网本月24日报道，来自多方消息显示，梵蒂冈与北京的建交谈判已经进入尾声，双方有意恢复自1951年以来的双边关系。

中国外交部发言人华春莹26日在例行记者会上被问及天主教全国代表大会及中梵关系相关情况时回应，相信天主教第九次全国代表大会的召开，将进一步促进天主教适应和融入中国文化与社会，推进天主教在中国牧灵福传事业健康稳定发展。

关于中梵关系，华春莹说，中方对改善中梵关系始终抱有诚意，也为此作出了不懈努力。中国愿与梵方共同努力，推动双方建设性对话和关系改善进程不断取得新进展。

中国国家宗教事务局局长王作安也在27日出席天主教全国代表大会时说，中梵关系一直以来是广大神长教友普遍关心的问题。中国政府对改善中梵关系的立场始终是明确的、一贯的，希望梵蒂冈采取更加灵活务实的态度，用实际行动为改善关系创造有利条件。

而就会议细节，香港电台报道称，中国官方天主教爱国会主席房兴耀表示，会议将产生新的天主教爱国会和天主教主教团领导人。

中国大陆与梵蒂冈在1951年断交。教皇方济各2013年上任后，对拥有超过一千万天主教徒的中国十分关注，并试图与北京改善关系，双方官员今年以来已多次会面，教皇方济各多次飞越中国领空时致电中国国家主席习近平，表示愿意与北京打开对话之门。教皇今年10月接受媒体采访时也透露，习近平透过前往梵蒂冈开会的代表团，送了他一件礼物。

根据法广中文网报道，梵蒂冈与北京已就双方在“主教任命”方式上取得共识，北京提出主教人选，由梵蒂冈最终任命。这也是借鉴了主教任命的““越南模式”。

在“越南模式”下，越南同意将主教候选人名单交给梵蒂冈，由梵蒂冈选择，此后再经过越南政府确认，最终由教皇正式宣布任命。