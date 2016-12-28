涉入侵律师行网络牟利 三中国公民被美法院提控

（纽约综合讯）三名中国公民因为涉嫌入侵办理商业并购业务的美国律师事务所网络服务器，盗窃企业机密信息并进行内线交易，非法牟利超过400万美元（580万新元），周二（27日）被美国提控。

综合路透社、彭博社引述美国检察官报道，被控的三名男子分别是（人名译音）：来自澳门的洪日（26岁）和洪展（50岁）以及来自长沙的郑波（30岁）。洪日上星期天（25日）在香港被捕，正等候引渡到美国受审；另两人仍潜逃在外。

三人涉嫌合谋从事内幕交易、电信欺诈和电脑入侵等非法活动，面对至少13项指控，每项指控刑期介于5至20年。

美国曼哈顿联邦法院今天提交的起诉书指，从2014年4月初起，三人涉嫌入侵两间美国律师事务所的网络服务器，获取内幕信息，包括参与重大并购交易的律师所合伙人的电子邮件账号。

检方指，三人涉嫌利用盗取的信息，在至少五家公司宣布被收购前，买入这些公司的股票，非法牟取超过400万美元利益。

据悉，被卷入此案的公司包括制药商InterMune、芯片制造商英特尔（Intel）和商业服务公司必能宝（Pitney Bow）。

检察官并未透露遭入侵律师所的名字，但《华尔街日报》今年3月曾报道，美国联邦调查机构正调查“Cravath Swaine & Moore”和“Weil Gotshal & Manges”两家律师所遭黑客入侵的事故。两者都为华尔街银行和财富500强公司代理法律事务，包括价值数十亿美元的并购谈判。

美国证券交易委员会也已对三名被告提出民事诉讼，近期内将冻结他们在美国的资产。

纽约南区联邦检察官巴拉拉（Preet Bharara）今天发表声明说：“对全球各地律师事务所来说，这起案件是个警讯，黑客网络攻击目标已锁定他们，因为他们手中握有黑客想要的、有利可图的信息。”